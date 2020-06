Rinnovo Mertens: scambio di documenti in corso fra il Napoli e i legali

Calciomercato Napoli: De Laurentiis vede il traguardo per il rinnovo di Dries Mertens: scambio di documenti, poi la firma

Il Napoli nei giorni scorsi ha convinto Dries Mertens a restare: accordo trovato con il centravanti belga per il rinnovo fino al 2022.

Il giocatore rimarrà agli ordini di mister Gennaro Gattuso all’ombra del Vesuvio, dopo una lunga e complessa trattativa. Secondo quanto riportato dagli studi di Sky Sport, è in corso in questi minuti lo scambio di documenti per il prolungamento fra il presidente Aurelio De Laurentiis e i legali del numero 14.