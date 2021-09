Rinnovo Pellegrini, passi avanti con la Roma: intesa trovata!

Lorenzo Pellegrini pronto a diventare sempre di più un simbolo della Roma: significativi passi in avanti per il rinnovo

Lorenzo Pellegrini sta lasciando il segno nella stagione della Roma: il capitano giallorosso è sempre stato tra i migliori in campo in queste prime partite e le parole di Mourinho sono state importanti nei suoi confronti.

Il centrocampista è in attesa del rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2022. Come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe un’intesa di massima sul rinnovo per 4 milioni di euro, come Abraham. Previsto un nuovo incontro tra Tiago Pinto e gli agenti del capitano della Roma.