Rinnovo Pellegrini, incontro tra la Roma e l’agente: i dettagli

La Roma comincia a gettare le basi per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini: incontro con l’agente del centrocampista giallorosso

La Roma si sta muovendo sul mercato tra cessioni e arrivi ma cerca anche di riconfermare alcuni punti cardine della squadra, primo tra tutti il capitano Lorenzo Pellegrini.

Come riportato da Sky Sport, oggi c’è stato l’incontro tra l’agente del centrocampista e la dirigenza della Roma. Le parti hanno cominciato a gettare le basi per il rinnovo, col contratto in scadenza a giugno 2022.