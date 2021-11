Rinnovo Perisic, il croato rifiuta l’offerta dell’Inter? I dettagli

Ivan Perisic non avrebbe risposto positivamente ai primi approcci di rinnovo: vuole tornare in Germania

Addio all’Inter praticamente certo al termine della stagione per Ivan Perisic che non ha raccolto i primi approcci del club per parlare di un eventuale rinnovo di contratto attualmente in scadenza al termine del campionato.

Il croato non è interessato a prolungare l’accordo. La sensazione, come riporta il Corriere dello Sport, è che voglia tornare in Germania per terminare la carriera.