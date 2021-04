Rinnovo Quagliarella: continua la trattativa. Il punto della situazione

La Sampdoria è in trattativa con Fabio Quagliarella per il rinnovo del contratto: una telenovela lunga ed estenuante. Il punto

«Gli ho detto che fin quando ci sarò, ci sarà anche lui alla Sampdoria. Si tratta di un ragazzo fantastico, magari se mi facesse uno sconto sul rinnovo». Con queste parole Massimo Ferrero ha annunciato a metà il rinnovo di contratto di Fabio Quagliarella, che andrà in scadenza al termine della stagione. A meno che il presidente non venda la Sampdoria nel giro di poche settimane (difficile, ma secondo alcuni sarebbe così…), l’attaccante classe ’83 resterà per un altro anno tra le file blucerchiate. La firma arriverà. Con o senza Claudio Ranieri in panchina.

Il traguardo salvezza è ormai a un passo ed è giusto riconoscere a Quagliarella quanto di buono fatto anche quest’anno: raggiunta la soglia dei dieci gol in Serie A per il quinto campionato consecutivo, il capitano doriano merita il prolungamento di contratto. Al di là dell’età e della tenuta fisica. La questione è un’altra: siccome la volontà è comune per entrambe le parti (l’aspetto economico è un non-problema), perché non sancire subito l’accordo e guardare finalmente avanti? Specialmente considerando il trambusto creato dalle voci sul nuovo tecnico e direttore sportivo. Non tutto deve essere cinema.