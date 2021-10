Rinnovo Rabiot, la Juve vuole prolungargli il contratto: i dettagli

Rabiot Juve: si pensa già al possibile rinnovo. Il piano di Cherubini per blindare il centrocampista francese

L’edizione odierna di Tuttosport ha voluto anticipare i tempi, ponendo già ora l’attenzione sulla situazione di Adrien Rabiot. Il francese ha un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2023: all’inizio del prossimo calciomercato estivo, dunque, si troverà ad un anno dalla scadenza, con la duplice opzione di rinnovare o essere ceduto per evitare di perderlo gratis.

Probabile che di un eventuale rinnovo per Rabiot si inizi a parlare in primavera, ma i tempi potrebbero allungarsi e non di poco per diverse ragioni. Intanto mamma Veronique non è un agente molto malleabile, quindi non sarà facile trovare subito un accordo; inoltre, la Juve può permettersi di giocare abbastanza d’attesa in questa situazione dato che poche società tra un anno e mezzo potrebbero offrirgli di più rispetto ai 7 milioni percepiti oggi.