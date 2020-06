Ripresa Coppa Italia: molti la snobbano, ma è un trofeo chiave. Dal posto in Europa alla voglia di riscatto, ecco cosa rappresenta

Rischiava la sospensione definitiva, ma ora diventa un trofeo chiave per questa stagione. Anzi, lo è sempre stato: la Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla competizione nazionale e al significato che gli viene attribuito dai club.

Molti snobbano la Coppa Italia, ma in realtà serve anche per strappare un ultimo posto in Europa League (spesso Roma, Lazio e Samp l’hanno usata come ascensore, si legge sulla rosea) e per chi vuole vincere il Triplete, come fece l’Inter nel 2010.