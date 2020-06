Ripresa serie A, come salvare il fattore campo: sagome e luci sugli spalti, ecco quali saranno tutte le soluzioni che verranno adottate

Salvate il fattore campo. La serie A sta per riprendere, ma ovviamente tutti i club vogliono salvaguardare il fattore pubblico anche senza tifosi sugli spalti, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Si pensa alle sagome di cartone e alle luci sugli spalti per evitare ciò che è successo in Bundesliga: in Germania la percentuale di vittorie della squadra di casa è crollata.