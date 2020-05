Ripresa serie A, Tommasi: «Non è pensabile giocare alle 16:30»

Ripresa serie A, il presidente dell’AIC Damiano Tommasi è intervenuto ai microfoni de Il Mattino per analizzare la situazione

Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, è intervenuto ai microfoni de Il Mattino per analizzare la situazione relativa alla ripresa del campionato. Ecco le sue parole:

«Una delle criticità maggiori che speriamo di risolvere è la partita alle 16,30 che in Italia a giugno e luglio non è pensabile. Oggi abbiamo atleti che dovranno fare partite ravvicinate e intense dopo un lungo periodo di inattività. Non sono dei robot».