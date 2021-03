Riscatto Meité, in programma un incontro tra Milan e Torino: le ultime

Riscatto Meité: il futuro del centrocampista resta un rebus. In programma un incontro tra Torino e Milan per discuterne

Il futuro di Soualiho Meité resta un rebus. Il Milan, almeno per il momento, non è ancora certo del riscatto del giocatore, visto che sino ad ora non avrebbe convinto al 100% la dirigenza rossonera.

Il club di Via Aldo Rossi a gennaio si sarebbe accordato con il Torino per un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Nelle prossime settimane, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, ci dovrebbe essere un incontro tra il presidente granata, Urbano Cairo, e il Diavolo per discutere del destino del francese.