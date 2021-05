Rissa De Sciglio Pellegri: duro comunicato del Monaco contro il Lione

Il Monaco passa all’attacco dopo la rissa nel finale della gara contro il Lione: ecco le parole della società monegasca

Il Monaco non ci sta e risponde agli attacchi del Lione dopo la rissa che ha coinvolto De Sciglio e Pellegri.

«L’AS Monaco deplora anche le dichiarazioni inappropriate e inadeguate fatte dai rappresentanti dell’OL dopo la partita, riferendosi in particolare alla “dignità” del club biancorosso. Inoltre, essendo il termine “aggressione” utilizzato in più occasioni nei giorni scorsi dai rappresentanti del Lione per caratterizzare l’atteggiamento dei giocatori dell’AS Monaco, sembra opportuno ricordare questi fatti:

– L’infortunio e l’indisponibilità di Sofiane Diop dal match della Coupe de France a seguito di un tackle di De Sciglio

– L’uscita dal campo di Caio Henrique, domenica sera, duramente colpito e costretto a rinunciare al suo posto

Al di là della battuta d’arresto subita domenica, l’AS Monaco porta tutta la sua fiducia e supporto all’intero gruppo professionistico, e intende continuare lo slancio di questa grande stagione con l’entusiasmo e il dinamismo che la caratterizzano».