Risultati Bundesliga, solite emozioni del calcio tedesco: schiacciante il Bayern in casa dello Stoccarda, cade il Leverkusen, mentre si infiamma la lotta salvezza!

Risultati Bundesliga: schiacciante il Bayern in casa dello Stoccarda! Ad Augusta cade il Leverkusen, mentre si infiamma la lotta salvezza

Il sabato di Bundesliga ha regalato emozioni e sorprese con cinque gare in programma alle 15:30 per la 13a giornata di campionato. Come di consueto, il Bayern Monaco ha dominato il suo incontro contro lo Stoccarda, imponendosi con un pesante 5-0 grazie ai gol di Laimer, Stanisic e una tripletta di Kane. I bavaresi hanno approfittato anche dell’inferiorità numerica dello Stoccarda, che è rimasto in 10 per l’espulsione di Assignon.

La sconfitta del Bayer Leverkusen

In attesa delle sfide tra Lipsia e Borussia Dortmund, il Bayer Leverkusen non è riuscito a rispondere alla prestazione del Bayern e ha subito una sconfitta 2-0 in trasferta contro l’Augusta. Le reti di Giannoulis e Kade nel primo tempo hanno deciso il match, lasciando i Bayer a mani vuote e con una delusione da digerire.

Finale emozionante in altri campi

Nel resto dei campi, gli ultimi minuti hanno fatto la differenza. L’Heidenheim ha vinto 2-1 contro il Friburgo, con la rete decisiva di Schimmer al 94′. Al Colonia, una rete di Jones, sempre nel finale, ha regalato il pareggio per l’Ingolstadt contro il St. Pauli, con la lotta per la salvezza che si fa sempre più accesa. Infine, il Wolfsburg ha battuto Union Berlino con un convincente 3-1 grazie ai gol di Wimmer, Amoura e Majer, con il gol della bandiera di N’Soki per gli ospiti.

Un sabato ricco di emozioni che ha visto il Bayern Monaco consolidare la sua posizione di vertice, mentre la lotta per la salvezza si infiamma, con più di una squadra coinvolta nelle ultime battute della stagione.

