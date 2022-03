Risultati classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della ventottesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventottesima giornata di Premier League che si svolgerà nel tra sabato 5 e lunedì 7 marzo: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Ancora un fine settimana bollente Oltremanica con il Leeds ora nelle mani di Marsch che si recherà a Leicester per aprire la giornata. Nel pomeriggio del sabato toccherà poi al Chelsea riprendere il cammino, mentre Norwich–Brentford è sfida delicatissima in chiave retrocessione. Fascia preserale per i Reds di Klopp che affronteranno la rivelazione West Ham per proseguire l’inseguimento al City. Ragazzi di Guardiola che catalizzeranno la domenica con l’atteso derby di Manchester, mentre a chiudere ci sarà lunedì sera il match tra ex grandi centrocampisti, Conte contro Lampard.

Sabato 5 marzo

Leicester-Leeds 1-0 (67′ Barnes) LIVE

Burnley-Chelsea ore 16

Aston Villa-Southampton ore 16

Norwich-Brentford ore 16

Newcastle-Brighton ore 16

Wolverhampton-Crystal Palace ore 16

Liverpool-West Ham ore 18.30

Domenica 6 marzo

Watford-Arsenal ore 15

Manchester City-Manchester Utd ore 17.30

Lunedì 7 marzo

Tottenham-Everton ore 21

CLASSIFICA

Manchester City 66

Liverpool 60

Chelsea 50

Manchester United 47

Arsenal 45

West Ham 45

Tottenham 42

Wolverhampton 40

Southampton 35

Brighton 33

Crystal Palace 30

Aston Villa 30

Leicester 30

Newcastle 25

Brentford 24

Leeds 23

Everton 22

Burnley 21

Watford 19

Norwich 17