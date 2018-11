River-Boca, finale di ritorno di Copa Libertadores, è stata rinviata dopo gli incidenti che hanno coinvolto il pullman dei gialloblù prima della gara in programma oggi: ecco quando si giocherà

River-Boca: prima il rinvio di due ore a causa degli incidenti che hanno coinvolto il pullman degli Xeneizes, poi, dopo una lunga attesa, il rinvio ufficiale della gara a domani. E’ arrivata infatti l’ufficialità del rinvio della finale di ritorno di Copa Libertadores, che si giocherà domani alle ore 17 locali (le 21 italiane), 24 ore esatte dopo l’orario in programma. Dopo il ferimento di alcuni giocatori del Boca a seguito del lancio di oggetti a parte dei tifosi del River, Tevez e i compagni si erano dimostrati contrari alla decisione di far svolgere la gara: dopo averla posticipata alle ore 23,15 con l’avallo dei medici Conmebol, la federazione calcistica sudamericana, in accordo con la Fifa e i due club, ha disposto il posticipo della partita a domani, ore 17. Secondo alcune voci, la gara potrebbe essere giocata a porte chiuse, un’ipotesi che ancora però non ha trovato conferme.