River-Boca, finale di ritorno della Copa Libertadores, si giocherà nonostante gli incidenti che hanno preceduto la gara, rinviata di 2 ore. Tra i giocatori del Boca si contano feriti e contusi, alcuni dei quali, dopo le visite in ospedale, sono stati riaccompagnati al ‘Monumental’ in ambulanza

Pre-partita più che movimentato di River-Boca, gara valida per la finale di ritorno di Copa Libertadores (leggi tutti gli aggiornamenti). Al loro arrivo all’Estadio Monumental, i giocatori del Boca Juniors hanno subito l’assalto dei tifosi del River Plate: il pullman che trasportava gli Xeneizes è stato raggiunto da un fitto lancio di oggetti che ha causato contusioni e ferimenti tra i calciatori gialloblù. Tra loro, il centrocampista Pablo Perez e il giovane Gonzalo Lamaro, entrambi rimasti feriti agli occhi; come riportato dai media argentini, dopo le visite immediate in ospedale, i due calciatori – ufficializzato che si sarebbe giocato con due ore di ritardo – sono stati riaccompagnati al Monumental in ambulanza.

Lo que le pasó a Pablo Pérez y a Gonzalo Lamardo no tiene nombre. Se cagaron la fiesta y realmente desde mi opinión "que hijos de puta los que hicieron esto". Cárcel y penas para los vándalos.#RIVERXFOX #BocaxFOX https://t.co/sr8i457j0b pic.twitter.com/Mn00T1XJ1h — Cristian Morales (@MoralesCrisfe) November 24, 2018