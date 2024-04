Rigori Inter: Calhanoglu fa 10 su 10 in campionato. Ma chi è il giocatore che se n’è procurati di più?

Inter, dal dischetto Hakan Calahnoglu fa 10 gol su 10, ma che è il calciatore che gliene ha procurati di più in stagione?

Con quello di oggi, Calhanoglu ha trasformato il suo decimo rigore in campionato. Neanche un errore per il turco, che alla lista può aggiungere anche quello siglato in Champions League al Salisburgo e quello nella semifinale di Supercoppa contro la Lazio.

Anche per questo nel conciliabolo odierno, Lautaro ha scelto di non andare lui sul dischetto e ha lasciato la responsabilità al compagno. Pesano per il Toro i tre errori in stagione, in particolare i due gravi contro il Bologna in Coppa Italia e quello con l’Atletico Madrid calciato sopra la traversa.

Calha è lo specialista indiscusso. Ma chi è l’uomo che se n’è procurati di più in stagione per l’Inter? Oggi Marcus Thuram, nettamente agganciato in area di rigore da Lovato, ha confermato di essere il migliore in questa capacità. Ecco la classifica generale maturata in questo 2023-24 sommando tutte le competizioni: Thuram 6; Lautaro 3; Frattesi 2; Mkhitaryan, Darmian, Barella 1. Alla lista vanno aggiunti 5 penalty originati da falli di mano degli avversari.

