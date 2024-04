Lecce Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Via del Mare, il match valido per la 34° giornata di Serie A tra Lecce e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce-Monza, valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.

PRIMO TEMPO

Termina una prima frazione tutt’altro che memorabile a Via del Mare. Entrambe praticamente sicure della salvezza, in entrambi i casi in attesa solo dell’aritmetica, si contano a malapena cinque tiri ma nessuno di questi veramente pericolosa. Se i primi minuti sembravano più di studio, in realtà sembra proprio che almeno per ora le squadre non vogliano farsi male.