Dumfries Inter, il sacrificato di lusso di Marotta: c’è una sorpresa per il mercato in entrata

Dumfries al momento è il primo indiziato alla cessione in casa Inter: l’esterno olandese è sacrificabile a cifre importanti. Più precisamente tra i 25 e 30 milioni con il contratto in scadenza nel 2025. Ma i nerazzurri hanno due opzioni, forse di più, sul tavolo.

In cima alla lista c’è Holm. L’Atalanta dovrebbe riscattarlo, quindi l’Inter nel caso dovrà parlare con i Percassi: i rapporti sono ottimi, ma a quel punto la valutazione potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni. Lo stesso costo di Yukinari Sugawara, giapponese, classe 2000 come Holm, terzino destro dell’Az Alkmaar. Rispetto allo svedese, Sugawara – in Olanda dal 2020 -, è più basso (179 cm), ma dotato di grande velocità e resistenza, tant’è che in stagione ha giocato 40 gare su 40 da titolare con ben 3.500 minuti in campo (4 gol e 8 assist). Il suo profilo piace molto. Ricordando che l’Inter ha sotto contratto l’esterno destro della nazionale Under 21, Mattia Zanotti – 2003, ora in prestito al San Gallo e possibile contropartita per arrivare a Gudmundsson – in Italia viene seguito anche Kayode della Fiorentina, valutato dai viola fra i 15 e i 20 milioni. Lo scrive Tuttosport.