Bologna Juventus: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A tra Bologna e Juventus: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A tra Bologna e Juve. I rossoblù si congedano dal loro pubblico dopo un’annata storica, in cui la squadra felsinea ha trovato la qualificazione in Champions League. Le due squadre arrivano appaiate in classifica e ci sarà da tenere d’occhio le panchine: da una parte Thiago Motta, il favorito dalla dirigenza bianconera per la prossima stagione, dall’altra Montero, chiamato a sostituire Allegri dopo l’esonero di venerdì. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, El Azzouzi, Ndoye; Odgaard. All. Thiago Motta.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Montero.

Bologna-Juventus: orario e dove vederla

Bologna-Juventus gara delle ore 20:45 di lunedì 20 maggio, che chiuderà la 37ª giornata della Serie A, la diciottesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.