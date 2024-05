Conceicao Milan, giornata decisiva: l’incontro, il progetto e la spinta di Mendes

Potrebbe essere il giorno decisivo per Conceicao per capire quale sarà il suo futuro: il Milan resta alla finestra

Il tecnico portoghese qualche giorno fa, infatti, ha rinnovato il contratto fino al 2028 con il vecchio presidente Pinto da Costa e ha inserito una clausola per liberarsi in caso di cambio al vertice societario. Se il colloquio con Villas-Boas non porterà cambi di direzione, Conceiçao sarà libero e a quel punto potrebbe sedersi al tavolo col Milan per parlare di progetto. Sicuramente il suo agente Jorge Mendes spinge da giorni col club rossonero. Lo scrive Tuttosport.