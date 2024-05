PSG, Lizarazu DISTRUGGE Luis Enrique: «Arrogante, ecco dove ha perso la partita»

Bixente Lizarazu, ex calciatore francese, ha demolito Luis Enrique dopo l’eliminazione del PSG in Champions League

Bixente Lizarazu non ha avuto peli sulla lingua per commentare l’eliminazione del PSG dalla Champions League, scaricando le colpe sull’atteggiamento di Luis Enrique

CRITICHE – «Fin dal sorteggio il PSG era sicuro che sarebbe arrivato ​​in finale. Mi è sembrata una mancanza di rispetto nei confronti del Dortmund. Nonostante avessero perso 1-0 in Germania e avessero sofferto, Luis Enrique ha detto che l’unica espressione che conosce in francese è ‘On va gagner’ (‘Vinceremo’). Questo è un atteggiamento arrogante, per mettersi in mostra. Ha pagato il prezzo contro una squadra che ha vinto la battaglia tattica in entrambe le partite»