Dove vedere Manchester City West Ham, streaming diretta tv Premier League 2023-2024

Ecco dove vedere la sfida di Premier League tra Manchester City-West Ham in streaming e diretta tv. Tutte le informazioni sulla partita di campionato

Può essere il grande giorno per il Manchester City: la squadra di Guardiola può diventare campione d’Inghilterra in caso di successo contr il West Ham. Naturalmente, se l’Arsenal non dovesse vincere, qualsiasi risultato del City non cambierebbe le cose, consegnando il titolo della Premier League a Manchester.

Se tra Manchester City e West Ham dovesse finire in parità, per l’Arsenal sarebbe oro dato che una vittoria dei Gunners completerebbe il sorpasso. Per chi volesse assistere alla sfida tra Citiziens e Hammers, sarà necessario un abbonamento a Sky con pacchetto Sport.