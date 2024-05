Capello: «Tutti a parlare di De Rossi, Gilardino e Palladino. Gli allenatori che vincono sono fuori moda. Ma per allenare Juve o Milan…»

Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport della girandola delle panchine e ha detto la sua a riguardo

Allenatore vincente con le big, Fabio Capello osserva il dibattito sulla girandola delle panchine che presto avverrà e dice la sua su La Gazzetta dello Sport.

GLI ITALIANI VINCENTI – «É così: gli allenatori italiani vincenti sono poco ricercati. Oggi si parla molto di stranieri e giovani in rampa di lancio, da De Rossi a Gilardino e Palladino. Probabilmente l’idea dei dirigenti è quella di andare alla ricerca di qualcosa di nuovo, di diverso, ma anche a buon mercato. L’usato sicuro piace di meno»

TECNICI STRANIERI O GIOVANI – «Dipende da quello che cerca una società, da che idea ha e che tipo di calcio vuole vedere in campo. Abbiamo parlato di esperienza ma è anche vero che ci vuole coraggio. Se Berlusconi non lo avesse avuto non sarebbe esistito il Milan di Sacchi, di Capello, dello stesso Ancelotti. Giovani che stanno facendo bene ci sono. De Zerbi? Ha in Guardiola un grande sponsor. Ha fatto bene al Sassuolo, ora è un po’ in difficoltà. Ha vinto una Supercoppa in Ucraina, si può dire che sia un italiano con esperienza internazionale. E oggi per allenare Milan o Juve c’è bisogno di conoscere tante cose».