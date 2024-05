Inter, mancano solo più 24 ore prima che il fondo americano Oaktree comunichi l’escussione del debito e subentri a Zhang

Mentre ieri sera l’Inter sollevava al cielo di San Siro lo Scudetto, sul tavolo della proprietà iniziava il conto alla rovescia di Oaktree. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il fondo americano è pronto a comunicare l’escussione, un’azione legale intentata contro Steven Zhang, che ha 24 ore adesso per trovare una soluzione al debito di 375 milioni da ripagare agli americani.

L’ultima soluzione, per certi versi disperata per il presidente nerazzurro è quella di ridiscutere con Oaktree un’estensione breve del prestito, a tassi ancora più alti e che faccia da ponte per poter trattare in prima persona la cessione del club. Da Los Angeles però sanno di avere il coltello dalla parte del manico e il comunicato di Zhang di pochi giorni fa non ha sicuramente aiutato a distendere la situazione.

