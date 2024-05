Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA, ha confermato che le italiane in Europa potrebbero essere nove: ecco come

La comitiva italiana pronta a giocarsi l‘Europa nella prossima stagione potrebbe essere ancora più ampia: lo conferma Giorgio Marchetti. Ospite ieri sera a Sky Sport, il vice segretario generale della UEFA ha confermato che le squadre italiane nelle prossime competizioni europee potrebbero essere nove.

Perchè questo succeda devono esserci due condizioni: che la Fiorentina vinca la Conference League e che arrivi fuori dalle prime 7 squadre. In questo caso le italiane sarebbero nove con due possibili formule: sei in Champions (se l’Atalanta vince l’Europa League e arriva quinta, qualificando anche la Roma), due in Europa League (Lazio e Fiorentina) e una in Conference (Torino o Napoli), oppure con la formula del 5-3-1.