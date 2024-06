Coppe Europee, ecco i sorteggi del secondo turno di qualificazione

Ripartono le coppe Europee: oggi a Nyon ci sono stati i sorteggi per il secondo turno di qualificazione di Champions ed Europa League

Ripartono le coppe Europee: il 9/10 e 16/17 luglio incomincia la Champions League, che in questa stagione vedrà il nuovo format a girone unico e con ben 5 squadre italiane. Oggi c’è stato a Nyon il sorteggio del secondo turno di qualificazione sia della Champions che della Europa League, ecco tutti i sorteggi.

SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE CHAMPIONS LEAGUE

PERCORSO PIAZZATE

PFC Ludogorets 1945 (BUL) o FC Dinamo Batumi (GEO) vs FC Dinamo Minsk (BLR) o FC Pyunik (ARM)

APOEL FC (CYP) vs FC Ordabasy (KAZ) o FC Petrocub (MDA)

Ferencvárosi TC (HUN) vs The New Saints FC (WAL) o FK Dečić (MNE)

PAOK (GRE) vs FK Borac Banja Luka (BIH) o KF Egnatia (ALB)

FK Bodø/Glimt (NOR) vs FC RFS (LVA) o Larne FC (NIR)

Malmö FF (SWE) vs KÍ Klaksvík (FRO) o FC Differdange 03 (LUX)

Vikingur Reykjavík (ISL) o Shamrock Rovers FC (IRL) vs AC Sparta Praha (CZE)

FC Ballkani (KOS) o UE Santa Coloma (AND) vs FC Midtjylland (DEN)

FC Flora Tallinn (EST) o NK Celje (SVN) vs ŠK Slovan Bratislava (SVK) o FC Struga (MKD)

FK Panevėžys (LTU) o HJK Helsinki (FIN) vs Jagiellonia Białystok (POL)

Hamrun Spartans FC (MLT) o Lincoln Red Imps FC (GIB) vs Qarabağ FK (AZE)

Virtus A.C. 1964 (SMR) o Fotbal Club FCSB (ROU) vs Maccabi Tel Aviv FC (ISR)

PERCORSO CAMPIONI

FC Lugano (SUI) vs Fenerbahçe SK (TUR)

FC Dynamo Kyiv (UKR) vs FK Partizan (SRB)

SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE EUROPA LEAGUE

AFC Ajax (NED) vs FK Vojvodina (SRB)

MFK Ružomberok (SVK) o FC Tobol (KAZ) vs Trabzonspor A.Ş. (TUR)

KF Llapi 1932 (KOS) o Wisła Kraków (POL) vs SK Rapid Wien (AUT)

Kilmarnock FC (SCO) vs Cercle Brugge KSV (BEL)

Molde FK (NOR) vs Silkeborg IF (DEN)

Paksi FC (HUN) o FC Corvinul Hunedoara (ROU) vs HNK Rijeka (CRO)

SC Braga (POR) vs Maccabi Petah Tikva FC (ISR)

Panathinaikos FC (GRE) vs PFC Botev Plovdiv (BUL) o NK Maribor (SVN)

FC Sheriff Tiraspol (MDA) o PFC Zire (AZE) vs IF Elfsborg (SWE) o Pafos FC (CYP)