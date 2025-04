Serie A, 9 squadre nelle prossime coppe europee: non è detta l’ultima, ecco i possibili incroci

Serie A, nonostante il ranking UEFA l’obiettivo di avere nove squadre nelle prossime competizioni europee è ancora possibile: ecco tutti gli incastri

La lotta per le coppe europee in Serie A si fa sempre più intensa. Se il campionato finisse oggi i posti per la Champions League sarebbero così assegnati assegnati: Inter, Napoli, Atalanta e Bologna in Champions League, con Juve e Roma in Europa League e Lazio in Conference. Tuttavia, la classifica è ancora in bilico, e molto dipenderà dagli ultimi otto turni, che includono ben tredici scontri diretti che potrebbero ribaltare la situazione.

Le prospettive per la qualificazione alle coppe sono quindi affascinanti e, come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’Italia potrebbe presentarsi alle prossime competizioni di nuovo con 9 squadre: se la Lazio o la Fiorentina vincessero rispettivamente la Europa League e la Conference League, la prima potrebbe ottenere l’accesso alla Champions, portando il numero di squadre italiane a 5 in Champions, mentre una vittoria dei viola permetterebbe di avere 3 in Europa League (la quinta classificata, un eventuale Milan tramite la Coppa Italia e i viola) e 1 in Conference League (la sesta qualificata). Se le condizioni fossero favorevoli, con una possibile risalita del ranking UEFA e una vittoria nelle coppe, l’Italia potrebbe ottenere una rappresentanza ancora maggiore.