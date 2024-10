Conference League 2024/2025: nuovo formato e calendario

Squadre, regole, date e orari del torneo: tutto sulla nuova Europa League 2024/2025, dalla Fase campionato alla finale

La Conference League 2024/2025 è la 5ª edizione della competizione europea, la prima con il nuovo formato a girone unico con 36 squadre. Organizzato dall’UEFA, il torneo, dopo i turni preliminari, inizia mercoledì 2 ottobre con la 1ª giornata della Fase campionato, e si concluderà con la finale al Wroclaw Stadium di Breslavia, in Polonia, giovedì 28 maggio 2025.

La terza competizione continentale in ordine di importanza ha subito anche un cambio di nome, passando da UEFA Conference League a, semplicemente, Conference League. La scorsa edizione della competizione ha visto il successo in finale dei greci dell’Olympiacos, che hanno superato 1-0 ai tempi supplementari la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La gara si è giocata allo Stadio Agia Sophia di Atene.

Alla Conference League 2024/2025 partecipa anche una squadra italiana: la Fiorentina, guidata quest’anno da Raffaele Palladino.

Questa edizione, come detto, rappresenta la prima con il nuovo formato a 36 squadre a girone unico: ognuna delle squadre partecipanti sfiderà sei avversarie, due per ciascuna fascia del ranking, tre in casa e tre in trasferta, secondo la modifica al regolamento varato dall’UEFA.

A differenza del passato, nell’Europa League 2024/2025 nessun club potrà essere trasferito dalla fase a gironi dell’Europa League. I vincitori della Conference League 2024/2025 otterranno la qualificazione automatica all’Europa League 2025/2026.

Il nuovo formato e tutte le novità

Rispetto alle precedenti edizioni della competizione, con la Conference League 2024/2025 l’UEFA introduce diverse novità al torneo:

NOME: il nome ufficiale diventa Conference League;

il nome ufficiale diventa Conference League; SQUADRE PARTECIPANTI: passano da 32 a 36;

passano da 32 a 36; FORMULA: non ci sarà più una Fase a gironi . Questi ultimi sono sostituiti da un grande girone unico con una “Fase campionato” che si giocherà da ottobre a dicembre e una classifica generale . Nella Fase campionato ciascuna delle squadre partecipanti gioca 6 gare, di cui 3 in casa e 3 in trasferta . Le ultime 12 squadre (dal 25° al 36° posto) in classifica vengono eliminate , mentre le restanti 24 accedono alla Fase ad eliminazione diretta . Quest’ultima funzionerà così: i club dal 1° all’8° posto del girone unico si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale , mentre i club dal 9° al 24° posto disputeranno un turno preliminare di spareggi e le vincenti andranno agli ottavi. Dagli ottavi in poi il torneo procederà come avveniva in passato fino alla finale;

. Questi ultimi sono sostituiti da con che si giocherà da ottobre a dicembre e . Nella Fase campionato ciascuna delle squadre partecipanti gioca . Le ultime (dal 25° al 36° posto) in classifica , mentre accedono alla . Quest’ultima funzionerà così: i club del girone unico si qualificheranno , mentre i club disputeranno e le vincenti andranno agli ottavi. Dagli ottavi in poi il torneo procederà come avveniva in passato fino alla finale; GIORNI E ORARI: le gare di Europa League si giocheranno come sempre il giovedì, ma (novità) anche di mercoledì. Per quanto riguarda gli orari, sono state confermate le fasce orarie delle 18.45 e delle 21 (orario italiano), con la possibilità di uno slot aggiuntivo alle 16.30 per le gare disputate in zone con fuso orario rilevante (2 o più ore in aggiunta al fuso orario dell’Europa Centrale).

Le squadre

Queste le 36 squadre dell’Europa League 2024/2025 suddivise per Paese:

ARMENIA (1 squadra): Noah

Noah AUSTRIA (2 squadre): LASK Linz, Rapid Vienna

LASK Linz, Rapid Vienna BELGIO (2 squadre): Cercle Bruges, Gent

Cercle Bruges, Gent BIELORUSSIA (1 squadra): Dinamo-Minsk

Dinamo-Minsk BOSNIA-ERZEGOVINA (1 squadra): Borac

Borac CIPRO (3 squadre): APOEL Nicosia, Omonia Nicosia, Pafos

APOEL Nicosia, Omonia Nicosia, Pafos DANIMARCA (1 squadra): Copenhagen

Copenhagen INGHILTERRA (1 squadra): Chelsea

Chelsea FINLANDIA (1 squadra): HJK Helsinki

HJK Helsinki GALLES (1 squadra): The New Saints

The New Saints GERMANIA (1 squadra): Heidenheim

Heidenheim GRECIA (1 squadra): Panathinaikos

Panathinaikos IRLANDA (1 squadra): Shamrock Rovers

Shamrock Rovers IRLANDA DEL NORD (1 squadra): Larne

Larne ISLANDA (1 squadra): Víkingur

Víkingur ITALIA (1 squadra): Fiorentina

Fiorentina KAZAKISTAN (1 squadra): Astana

Astana MOLDAVIA (1 squadra): Petrocub

Petrocub NORVEGIA (1 squadra): Molde

Molde POLONIA (2 squadre): Jagiellonia, Legia Varsavia

Jagiellonia, Legia Varsavia PORTOGALLO (1 squadra): Vitória Guimarães

Vitória Guimarães REPUBBLICA CECA (1 squadra): Mladá Boleslav

Mladá Boleslav SCOZIA (1 squadra): Hearts of Midlotian

Hearts of Midlotian SERBIA (1 squadra): TSC Backa Topola

TSC Backa Topola SLOVENIA (2 squadre): Celje, Olimpia Lubiana

Celje, Olimpia Lubiana SPAGNA (1 squadra): Real Betis

Real Betis SVEZIA (1 squadra): Djurgården

Djurgården SVIZZERA (2 squadre): Lugano, San Gallo

Lugano, San Gallo TURCHIA (1 squadra): Başakşehir

Tutti i sorteggi saranno effettuati nel quartier generale dell’UEFA, a Nyon, in Svizzera, fatta eccezione per quello della Fase Campionato che si è svolto a Montecarlo.

Venerdì 30 agosto 2024: sorteggio Fase campionato;

Venerdì 20 dicembre 2024: sorteggio Spareggi (Sedicesimi di finale);

Venerdì 21 febbraio 2025: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

L’Europa League 2024/2025, preceduta dai Turni preliminari di qualificazione, inizia mercoledì 25 settembre 2024 e si conclude con la finale mercoledì 21 maggio 2025, in programma al Wroclaw Stadium di Breslavia, in Polonia.

Date Fase campionato

La Fase Campionato della Conference League 2024/2025 inizia mercoledì 2 ottobre e si conclude giovedì 19 dicembre 2024.

1ª GIORNATA: 2-3 ottobre 2024

2-3 ottobre 2024 2ª GIORNATA: 24 ottobre 2024

24 ottobre 2024 3ª GIORNATA: 7 novembre 2024

7 novembre 2024 4ª GIORNATA: 27-28 novembre 2024

27-28 novembre 2024 5ª GIORNATA: 12 dicembre 2024

12 dicembre 2024 6ª GIORNATA: 19 dicembre 2024

La Fase ad eliminazione diretta della Conference League 2024/2025 inizia giovedì 13 febbraio 2025 e si concluderà con la finale di giovedì 28 maggio 2025 a Breslavia.

SPAREGGI ( SEDICESIMI DI FINALE): 13 febbraio 2025 (andata)-20 febbraio 2025 (ritorno);

( 13 febbraio 2025 (andata)-20 febbraio 2025 (ritorno); OTTAVI DI FINALE: 6 marzo 2025 (andata)-13 marzo 2025 (ritorno);

6 marzo 2025 (andata)-13 marzo 2025 (ritorno); QUARTI DI FINALE: 10 aprile 2025 (andata)-17 aprile 2025 (ritorno);

10 aprile 2025 (andata)-17 aprile 2025 (ritorno); SEMIFINALI: 1 maggio 2025 (andata)-8 maggio 2025 (ritorno);

1 maggio 2025 (andata)-8 maggio 2025 (ritorno); FINALE (Stadio San Mamés, Breslavia – Polonia): 28 Maggio 2025.

Sorteggio Fase campionato

Il sorteggio della Fase campionato si è svolto venerdì 30 agosto 2024 alle 14.30 a Montecarlo. Le 36 squadre della Conference League 2024/2025 sono suddivise in 6 fasce da 6 squadre in base al ranking UEFA.

Fasce sorteggio Conference League

FASCIA 1

Chelsea (ING)

Copenaghen (DAN)

Gent (BEL)

FIORENTINA (ITA)

LASK Linz (AUT)

Betis (SPA)

FASCIA 2

Başakşehir (TUR)

Molde (NOR)

Legia Varsavia (POL)

Heidenheim (GER)

Djurgården (SVE)

APOEL Nicosia (CIP)

FASCIA 3

Rapid Vienna (AUT)

Omonia Nicosia (CIP)

HJK Helsinki (FIN)

Vitória Guimarães (POR)

Astana (KAZ)

Olimpia Lubiana (SLO)

FASCIA 4

Cercle Bruges (BEL)

Shamrock Rovers (IRL)

The New Saints (GAL)

Lugano (SVI)

Hearts of Midlotian (SCO)

Mladá Boleslav (RCE)

FASCIA 5

Petroclub (MOL)

San Gallo (SVI)

Panathinaikos (GRE)

TSC Backa Topola (SER)

Borac (BOS)

Jagiellonia (POL)

FASCIA 6

Celje (SLO)

Larne (IRN)

Dinamo Minsk (BIE)

Pafos (GRE)

Vikingur (ISL)

Noah (ARM)

Come funziona il sorteggio

Dopo la suddivisione delle 36 squadre in 4 Fasce in base al ranking UEFA, per il sorteggio vengono preparate sei urne, una per ciascuna delle sei fasce d’appartenenza. Ogni urna contiene sei palline con i nomi delle squadre che appartengono alla stessa fascia. Ogni squadra viene sorteggiata contro un’avversaria di ogni fascia. Ai fini del sorteggio che stabilisce se ogni partita sarà giocata in casa o in trasferta, le fasce 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6 vengono abbinate e ciascuna squadra viene sorteggiata contro un’avversaria di ogni coppia di fasce in modo da giocare una partita in casa e l’altra fuori casa.

In linea di principio, le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro e ciascuna squadra può giocare contro un massimo di due avversarie di una stessa nazione. Il sorteggio parte dalla Fascia 1. Una pallina viene estratta fisicamente e casualmente dalla relativa urna e quindi aperta per mostrare il nome della squadra estratta.

Una volta visualizzato il nome della squadra, il software automatico estrae casualmente 6 avversarie, una per fascia (1, 2, 3, 4, 5, 6), specificando per ogni avversaria quale partita si gioca in casa e quale in trasferta. L’ordine di assegnazione delle avversarie inizia con le prime due fasce (un’avversaria per fascia) e prosegue con le fasce 3 e 4 e quindi 5 e 6. Il software estrae le avversarie da tutte le fasce rispettando le condizioni di sorteggio e assicurando che venga effettuata un’assegnazione valida, garantendo a tutte le squadre il completamento del sorteggio e il calendario delle partite in linea con il calendario della competizione. Questa assegnazione da parte del software viene effettuata entro un limite di tempo predefinito.

Una volta che il software effettua il sorteggio, vengono rivelate le avversarie e le partite giocate in casa o in trasferta. La procedura viene quindi ripetuta per tutte le squadre rimanenti della prima fascia. Mentre si procede al sorteggio, un certo numero di avversarie viene pre-sorteggiato e visualizzato direttamente, riducendo così il numero di avversarie da sorteggiare per le squadre successive.

Conclusa la Fascia 1, si procede con le squadre della Fascia 2. Come per la prima fascia, una pallina viene estratta fisicamente e casualmente dalla relativa urna e aperta per mostrare il nome della squadra estratta. L’avversaria della prima fascia di questa squadra è già determinata dal sorteggio delle squadre della fascia 1.

Quindi, il software estrae, con la stessa procedura descritta per la fascia 1, un’avversaria da ciascuna delle rimanenti fasce (2, 3, 4, 5, 6), specificando per ogni avversaria se gioca in casa o in trasferta. La procedura viene quindi ripetuta per le restanti squadre della fascia 2. Per la Fascia 3 essendo già note le avversarie delle prime due fasce, vengono sorteggiate solo le avversarie delle fasce 3, 4, 5 e 6, e così via fino all’ultima fascia.

Calendario Conference League 2024/2025

Il calendario della Conference League 2024/2025 è stato annunciato sabato 31 agosto, per evitare sovrapposizioni con partite della Champions League e dell’Europa League che si giocano nelle stesse città.

Fase Campionato

1ª GIORNATA (2-3 ottobre 2024)

Mercoledì 2 ottobre 2024, ore 16.30, Basaksehir-Rapid Vienna 1-2 [43′ Schaub (R), 45′ + 2 Piatek (B), 46′ Schaub (R)]

Mercoledì 2 ottobre 2024, ore 16.30, Vitória Guimarães-Celje 3-1 [7′ Samu (V), 36′ Da Silva Cunha (V), 62′ Tiago Silva (V), 90′ +1 Matko (C)]

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 18.45, Molde-Larne

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 18.45, Legia Varsavia-Betis

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 18.45, Heidenheim-Olimpia Lubiana

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 18.45, Omonia Nicosia-Vikingur

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 18.45, Astana-TSC Backa Topola

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 18.45, Cercle Bruges-San Gallo

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 18.45, Dinamo Minsk-Hearts of Midlotian

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 18.45, Noah-Mladá Boleslav

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Chelsea-Gent

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Copenaghen-Jagiellonia

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, FIORENTINA-The New Saints

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, LASK Linz-Djurgården

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Shamrock Rovers-APOEL Nicosia

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Lugano-HJK Helsinki

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Petroclub-Pafos

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Borac-Panathinaikos

2ª GIORNATA (24 ottobre 2024)

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 16.30, Vikingur-Cercle Bruges

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 18.45, Gent-Molde

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 18.45, Djurgården-Vitória Guimarães

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 18.45, APOEL Nicosia-Borac

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 18.45, Rapid Vienna-Noah

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 18.45, Hearts of Midlotian-Omonia Nicosia

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 18.45, San Gallo-FIORENTINA

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 18.45, Panathinaikos-Chelsea

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 18.45, Jagiellonia-Petroclub

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 18.45, Celje-Basaksehir

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 18.45, Larne-Shamrock Rovers

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 21.00, Betis-Copenaghen

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 21.00, HJK Helsinki-Dinamo Minsk

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 21.00, Olimpia Lubiana-LASK Linz

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 21.00, The New Saints-Astana

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 21.00, Mladá Boleslav-Lugano

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 21.00, TSC Backa Topola-Legia Varsavia

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 21.00, Pafos-Heidenheim

Classifica Fase Campionato Conference League 2024/2025

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Vitória Guimarães 1 1 0 0 3 1 +2 3 2. Rapid Vienna 1 1 0 0 2 1 +1 3 3. APOEL Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Astana 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Borac 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Cercle Bruges 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Copenaghen 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Djurgården 0 0 0 0 0 0 0 0 12. FIORENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Gent 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Hearts of Midlotian 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 16. HJK Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Jagiellonia 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Larne 0 0 0 0 0 0 0 0 19. LASK Linz 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Legia Varsavia 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Mladá Boleslav 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Molde 0 0 0 0 0 0 0 0 24. Noah 0 0 0 0 0 0 0 0 25. Olimpia Lubiana 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0 27. Pafos 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Petroclub 0 0 0 0 0 0 0 0 30. San Gallo 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 32. The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0 32. TSC Backa Topola 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Vikingur 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Basaksehir 1 0 0 1 1 2 -1 0 36. Celje 1 0 0 1 1 3 -2 0

Legenda

VERDE SCURO = Qualificate direttamente agli ottavi di finale

VERDE CHIARO = Qualificate agli spareggi (sedicesimi di finale)