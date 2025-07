João Félix riparte dall'Arabia Saudita, ma il bilancio della sua carriera è impietoso… Ufficiale il suo passaggio all'Al-Nassr. Dall'investimento record dell'Atlético Madrid ai prestiti deludenti: la storia di un talento in cerca di riscatto - Calcio News 24

Joao Felix e la ripartenza con l’Arabia Saudita. Ecco il racconto sull’attaccante

Un talento purissimo in cerca di una stabilità mai trovata, un potenziale campione che riparte dall’Arabia Saudita per rilanciare una carriera fatta di lampi di genio e troppe delusioni. João Félix è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al-Nassr. Il 25enne portoghese, dopo aver chiuso la sua esperienza al Chelsea, ha scelto di unirsi alla squadra di Cristiano Ronaldo, firmando un contratto biennale fino al 2027.

Un trasferimento che chiude un capitolo europeo agrodolce per un giocatore che, solo pochi anni fa, era considerato l’erede designato dei più grandi.

Il bilancio dei suoi trasferimenti racconta la storia di un’eterna promessa. La sua esplosione al Benfica, da giovanissimo, convinse l’Atlético Madrid a investire su di lui la cifra record di 127 milioni di euro nel 2019, rendendolo uno dei giocatori più costosi della storia del calcio. A Madrid, però, la magia non si è mai accesa del tutto, con un rapporto complicato con Simeone che lo ha portato a un girovagare in prestito per l’Europa.

Prima al Chelsea, poi al Barcellona e infine al Milan, tutti club che hanno investito cifre importanti per i suoi prestiti onerosi, ma nessuno ha mai deciso di puntare su di lui a titolo definitivo (5,50 per la precisione i rossoneri. Che a parte un gran gol in Coppa Italia con la Roma e un altro in chiusura di campionato in Milan-Monza non hanno visto nulla di realmente coerente con il suo presunto valore).

Ora, la Saudi Pro League. All’Al-Nassr, sotto la guida del connazionale Jorge Jesus, João Félix troverà un ambiente ricco di stelle, da Cristiano Ronaldo a Sadio Mané, da Brozović a Laporte. Un contesto forse con meno pressioni rispetto ai top club europei, dove potrà provare a ritrovare quella continuità e quella fiducia che sono sempre mancate. A 25 anni, non è un trasferimento per chiudere la carriera, ma un tentativo di ricominciare, sperando che il deserto arabo possa essere il luogo giusto per far rifiorire un talento cristallino.