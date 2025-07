La verità di Lineker: storia di un addio forzato e di un rapporto mai sereno. Dal paragone con la Germania nazista al post antisemita: l'ex stella della BBC svela i retroscena del suo licenziamento - Calcio News 24

Lineker e di quella storia con tanto di paragone che ha fatto molta polemica. Ecco il racconto

Non un addio consensuale, ma un vero e proprio licenziamento. Gary Lineker rompe il silenzio e, per la prima volta, svela la sua verità sulla fine del suo rapporto con la BBC. In una clamorosa rivelazione, l’ex leggenda del calcio inglese ha confermato che la decisione di interrompere in anticipo il suo storico contratto come presentatore di “Match of the Day” non è stata sua, ma gli è stata imposta dalla dirigenza dell’emittente britannica. Una scelta drastica, arrivata al culmine di una controversia legata a un post a sfondo antisemita che Lineker aveva condiviso sui suoi social media.

Questa rottura, come sottolineato dai media inglesi, è l’epilogo di un rapporto diventato sempre più teso nel corso degli anni. Quello dell’antisemitismo è solo l’ultimo di una serie di precedenti che hanno visto Lineker scontrarsi con le rigide regole di imparzialità della BBC. Il caso più eclatante risale al marzo del 2023, quando fu brevemente sospeso per aver paragonato il linguaggio usato dal governo britannico sulla politica dei migranti a quello della Germania nazista degli anni ’30.

Un episodio che scatenò un’enorme bufera politica e mediatica, mettendo in luce la difficoltà di conciliare il suo ruolo di commentatore sportivo per un’emittente pubblica con la sua libertà di espressione come influente opinionista politico.

Nonostante i tentativi di ricucire lo strappo, quest’ultimo incidente ha rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando la BBC a una decisione tanto drastica quanto storica: la separazione dal volto che per decenni ha incarnato il calcio in televisione. Un’era si chiude nel modo più amaro, con la BBC che ha già voltato pagina, affidando il suo programma di punta a un’altra icona del calcio inglese, Wayne Rooney.