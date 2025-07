Calciomercato: Posch verso l’Amburgo! Futuro in Bundesliga per il difensore del Bologna?

Calciomercato: Posch verso l’Amburgo! Prossimo futuro in Bundesliga per il difensore del Bologna? Tutti gli aggiornamenti

Il futuro di Stefan Posch, roccioso difensore austriaco classe 1997 attualmente in forza al Bologna, potrebbe prendere la direzione della Germania. Secondo quanto rivelato da Sky Sport Deutschland, l’Amburgo ha avanzato un’offerta ufficiale per assicurarsi le prestazioni del ventottenne, protagonista di una stagione solida in Serie A.

Il club tedesco sembra intenzionato a puntare sul centrale ex Hoffenheim, apprezzandone l’esperienza internazionale e la versatilità tattica. Tuttavia, l’affare non è ancora stato concluso. Posch starebbe riflettendo sulla proposta, frenato da una possibile riduzione dello stipendio rispetto a quanto percepito attualmente con la squadra rossoblù. Nonostante ciò, fonti vicine al giocatore indicano che una decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni.

Carriera e statistiche

Posch ha collezionato 126 presenze e 2 gol con l’Hoffenheim, club in cui è cresciuto calcisticamente, prima di approdare al Bologna, con cui ha disputato 85 partite segnando 7 reti. In Germania ha anche militato nella seconda squadra dell’Hoffenheim (38 presenze, 3 gol) e nell’Admira II (28 gare, 4 gol). In Italia, ha vestito brevemente la maglia dell’Atalanta con 8 apparizioni.

Con la nazionale maggiore dell’Austria ha totalizzato 44 presenze e 2 gol, mentre in gioventù ha partecipato attivamente alle selezioni giovanili, accumulando più di 50 presenze complessive e segnando 12 reti tra Under 21, Under 19, Under 18, Under 17 e Under 16.

Un palmarès ancora vuoto

Nonostante la sua lunga esperienza in campo, Posch non ha ancora aggiunto trofei al proprio palmarès. Avrebbe potuto ambire alla Coppa Italia nella passata stagione con il Bologna, ma la squadra di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha eliminato l’Atalanta dalla competizione nei quarti di finale, spegnendo così ogni speranza di successo.

Possibile svolta nella carriera

Il trasferimento all’Amburgo potrebbe rappresentare per Posch un nuovo capitolo da protagonista in Bundesliga, ma anche una sfida economica e sportiva. Il club tedesco è determinato, ma la palla ora passa al difensore, che dovrà decidere se accettare un ruolo di spicco a fronte di sacrifici salariali.