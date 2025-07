Mercato Milan, Allegri ha deciso il futuro di quel giocatore in rossonero: il ruolo in campo e non solo! Gli aggiornamenti

Dopo una stagione in prestito alla Roma, Alexis Saelemaekers, esterno belga classe 1999, è rientrato a Milanello con idee chiare e rinnovata ambizione. Cresciuto tecnicamente e mentalmente nella Capitale, il giocatore si presenta al Milan non più come semplice alternativa, ma come profilo pronto a giocarsi un ruolo da protagonista nel nuovo corso rossonero sotto la guida di Massimiliano Allegri, esperto allenatore vincitore di cinque scudetti con la Juventus.

Durante la sua esperienza in giallorosso, tra momenti brillanti e fasi di adattamento, Saelemaekers ha evidenziato qualità tattiche rilevanti. Capace di ricoprire diverse posizioni, dal ruolo di esterno offensivo nel 4-3-3 a quello di tornante nel 3-5-2, fino a mezzala di rottura, il belga ha dimostrato una duttilità che lo rende un prezioso elemento per la rosa milanista. Questa versatilità, unita a spirito di sacrificio e intensità, fa di lui un giocatore prezioso in fase difensiva e in pressing, qualità molto apprezzate da Allegri.

Ma il Saelemaekers che torna a Milanello è anche più maturo sul piano offensivo: il dribbling è più preciso, la visione di gioco affinata, e la produzione offensiva in crescita. Il suo obiettivo è chiaro: aumentare il contributo in termini di assist e gol, trasformando l’energia in incisività.

Il Milan, alla ricerca di nuovi protagonisti, sembra credere fortemente in lui. La società punta sul suo potenziale per il rilancio, vedendolo come un profilo in grado di interpretare al meglio le varie soluzioni tattiche del tecnico livornese. L’entusiasmo del giocatore, unito alla determinazione di conquistare un posto da titolare fisso, fa di Saelemaekers uno dei volti su cui costruire il futuro rossonero.