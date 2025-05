Conference League, Chelsea campione! Maresca sogna in grande: «Siamo pronti per la Champions»

Conference League, Chelsea campione! Le dichiarazioni nel post partita di Maresca, tecnico dei Blues

La gioia del tecnico italiano del Chelsea, Enzo Maresca, dopo la vittoria della Uefa Europa Conference League nella serata di ieri, per 4-1 sul Betis, è espressa nelle parole rilasciate a Sky Sport.

PARTITA- «Una grandissima gioia. Abbiamo fatto un po’ di fatica nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo cambiato qualcosina ed è andata molto meglio. Siamo felici perché è finita una grande stagione, anche in Premier siamo riusciti a finire in Champions con una squadra giovanissima, quindi siamo molto felici».

INTERVALLO – «Io un po’ me l’aspettavo, abbiamo avuto 48 ore in meno di recupero. Loro (il Betis, ndr) hanno giocato venerdì e non si giocavano niente, noi domenica e 100 minuti per un obiettivo importante fino all’ultimo secondo. Quindi mi aspettavo un inizio così così, però abbiamo cambiato qualcosina a livello tattico a fine primo tempo. Il messaggio era che loro ci stavano mettendo qualcosina in più».

CHAMPIONS – «Sì, siamo pronti, abbiamo finito bene in campionato. Adesso abbiamo una settimana-dieci giorni, poi dovremo andare in America (per il Mondiale per Club, ndr)».

PAPA’ – «Sì, è così, ma ora è qua. Con tutta la famiglia. E son contento».