Europa League 2024/2025: nuovo formato e calendario

Squadre, regole, date e orari del torneo: tutto sulla nuova Europa League 2024/2025, dalla fase campionato alla finale

L’Europa League 2024/2025 è la 54ª edizione (la 15ª con l’attuale denominazione) della competizione europea, la prima con il nuovo formato a girone unico con 36 squadre. Organizzato dall’UEFA, il torneo, dopo i turni preliminari, inizia martedì 25 settembre con la 1ª giornata della Fase campionato, e si concluderà con la finale di Bilbao al San Mamés mercoledì 21 maggio 2025.

La scorsa edizione della competizione ha visto il ritorno al successo dell’Italia, 25 anni dopo l’ultima volta (quando si chiamava ancora Coppa UEFA) con l’impresa dell’Atalanta, alla prima affermazione internazionale della sua storia.

Nella finale, giocatasi mercoledì 22 maggio 2024 all’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda, i bergamaschi di Gian Piero Gasperini, capaci in precedenza di eliminare Liverpool e Olympique Marsiglia, hanno sconfitto 3-0 i campioni di Germania del Bayer Leverkusen, guidati da Xabi Alonso, che avevano estromesso la Roma di Daniele De Rossi in semifinale.

L’Europa League 2024/2025 vede al via due squadre italiane: la Roma di Ivan Juric e la Lazio di Marco Baroni. Le due formazioni capitoline si sono qualificate piazzandosi al 6° e al 7° posto della Serie A 2023/2024.

I vincitori dell’Europa League 2024/2025 sfideranno poi i vincitori della Champions League 2024-2025 nella Supercoppa Europea 2025. Questa edizione, come detto, rappresenta la prima con il nuovo formato a 36 squadre a girone unico: ognuna delle squadre partecipanti sfiderà otto avversarie, due per ciascuna fascia del ranking, secondo la modifica al regolamento varato dall’UEFA.

A differenza del passato, nell’Europa League 2024/2025 nessun club potrà essere trasferito dalla fase a gironi della Champions League. La squadra vincitrice del torneo avrà un posto garantito nella Fase campionato dell’edizione seguente.

Il nuovo formato e tutte le novità

Rispetto alle precedenti edizioni della competizione, con l’Europa League 2024/2025 l’UEFA introduce diverse novità al torneo:

SQUADRE PARTECIPANTI: passano da 32 a 36;

passano da 32 a 36; FORMULA: non ci sarà più una Fase a gironi . Questi ultimi sono sostituiti da un grande girone unico con una “Fase campionato” che si giocherà da settembre a gennaio e una classifica generale . Nella Fase campionato ciascuna delle squadre partecipanti gioca 8 gare, di cui 4 in casa e 4 in trasferta . Le ultime 12 squadre (dal 25° al 36° posto) in classifica vengono eliminate , e non sono ripescate in Conference League, mentre le restanti 24 accedono alla Fase ad eliminazione diretta . Quest’ultima funzionerà così: i club dal 1° all’8° posto del girone unico si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale , mentre i club dal 9° al 24° posto disputeranno un turno preliminare di spareggi e le vincenti andranno agli ottavi. Dagli ottavi in poi il torneo procederà come avveniva in passato fino alla finale;

. Questi ultimi sono sostituiti da con che si giocherà da settembre a gennaio e . Nella Fase campionato ciascuna delle squadre partecipanti gioca . Le ultime (dal 25° al 36° posto) in classifica , e non sono ripescate in Conference League, mentre accedono alla . Quest’ultima funzionerà così: i club del girone unico si qualificheranno , mentre i club disputeranno e le vincenti andranno agli ottavi. Dagli ottavi in poi il torneo procederà come avveniva in passato fino alla finale; GIORNI E ORARI: le gare di Europa League si giocheranno come sempre il giovedì , ma (novità) anche di mercoledì e martedì. Per quanto riguarda gli orari, sono state confermate le fasce orarie delle 18.45 e delle 21 (orario italiano), con la possibilità di uno slot aggiuntivo alle 16.30 per le gare disputate in zone con fuso orario rilevante (2 o più ore in aggiunta al fuso orario dell’Europa Centrale);

le gare di Europa League si giocheranno come sempre , ma (novità) Per quanto riguarda gli orari, sono state confermate le (orario italiano), con la per le gare disputate in zone con fuso orario rilevante (2 o più ore in aggiunta al fuso orario dell’Europa Centrale); IL TABELLONE: novità anche per quanto riguarda il tabellone della Fase ad eliminazione diretta, che con il nuovo formato sarà prestabilito come accade ad esempio nei Mondiali e dipenderà dal piazzamento nel girone unico. Le 8 squadre qualificate direttamente agli ottavi affronteranno le vincenti dei playoff, e in base alla classifica le squadre piazzatesi ai primi posti saranno posizionate agli opposti del tabellone. Questo per far sì che le squadre di vertice della Fase campionato si affrontino solo nei turni conclusivi dell’Europa League (semifinali e finali).

Le squadre

Queste le 36 squadre dell’Europa League 2024/2025 suddivise per Paese:

AZERBAIJAN (1 squadra): Qarabag;

Qarabag; BELGIO (2 squadre): Anderlecht e Union Saint-Gilloise;

Anderlecht e Union Saint-Gilloise; BULGARIA (1 squadra): Ludogorets;

Ludogorets; DANIMARCA (1 squadra): Midtjylland;

Midtjylland; FRANCIA (2 squadre): Nizza, Olympique Lione;

Nizza, Olympique Lione; GERMANIA (2 squadre): Eintracht Francoforte, Hoffenheim;

Eintracht Francoforte, Hoffenheim; GRECIA (2 squadre): Olympiacos, PAOK Salonicco;

Olympiacos, PAOK Salonicco; INGHILTERRA (2 squadre): Manchester United, Tottenham;

Manchester United, Tottenham; ISRAELE (1 squadra): Maccabi Tel Aviv;

Maccabi Tel Aviv; ITALIA (2 squadre): Lazio e Roma;

Lazio e Roma; LETTONIA (1 squadra): RFS Riga;

RFS Riga; OLANDA (3 squadre): Ajax, AZ Alkmaar e Twente;

Ajax, AZ Alkmaar e Twente; NORVEGIA (1 squadra): Bodø/Glimt;

Bodø/Glimt; PORTOGALLO (2 squadre): Braga, Porto;

Braga, Porto; REPUBBLICA CECA (2 squadra): Slavia Praga, Viktoria Plzen;

Slavia Praga, Viktoria Plzen; ROMANIA (1 squadra): Steaua Bucarest;

Steaua Bucarest; SCOZIA (1 squadra): Rangers;

Rangers; SPAGNA (2 squadre): Athletic Bilbao e Real Sociedad;

Athletic Bilbao e Real Sociedad; SVEZIA (2 squadre): Elfsborg, Malmö

Elfsborg, Malmö TURCHIA (3 squadre): Besiktas, Fenerbahçe, Galatasaray;

Besiktas, Fenerbahçe, Galatasaray; UNGHERIA (1 squadra): Ferencvaros;

Ferencvaros; UCRAINA (1 squadra): Dinamo Kiev.

Tutti i sorteggi saranno effettuati nel quartier generale dell’UEFA, a Nyon, in Svizzera, fatta eccezione per quello della Fase Campionato che si è svolto a Montecarlo.

Venerdì 30 agosto 2024: sorteggio Fase campionato;

Venerdì 31 gennaio 2025: sorteggio Spareggi (Sedicesimi di finale);

Venerdì 21 febbraio 2025: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

L’Europa League 2024/2025, preceduta dai Turni preliminari di qualificazione, inizia mercoledì 25 settembre 2024 e si conclude con la finale mercoledì 21 maggio 2025, in programma allo Stadio San Mamés di Bilbao, in Spagna.

Date Fase campionato

La Fase Campionato dell’Europa League 2024/2025 inizia mercoledì 25 settembre e si conclude giovedì 30 gennaio 2025.

1ª GIORNATA: 25-26 settembre 2024

25-26 settembre 2024 2ª GIORNATA: 3 ottobre 2024

3 ottobre 2024 3ª GIORNATA: 23-24 ottobre 2024

23-24 ottobre 2024 4ª GIORNATA: 6-7 novembre 2024

6-7 novembre 2024 5ª GIORNATA: 28 novembre 2024

28 novembre 2024 6ª GIORNATA: 11-12 dicembre 2024

11-12 dicembre 2024 7ª GIORNATA: 21, 22, 23 gennaio 2025

21, 22, 23 gennaio 2025 8ª GIORNATA: 30 gennaio 2025

La Fase ad eliminazione diretta dell’Europa League 2024/2025 inizia giovedì 13 febbraio 2025 e si concluderà con la finale di mercoledì 21 maggio 2025 a Bilbao.

SPAREGGI ( SEDICESIMI DI FINALE): 13 febbraio 2025 (andata)-20 febbraio 2025 (ritorno);

( 13 febbraio 2025 (andata)-20 febbraio 2025 (ritorno); OTTAVI DI FINALE: 6 marzo 2025 (andata)-13 marzo 2025 (ritorno);

6 marzo 2025 (andata)-13 marzo 2025 (ritorno); QUARTI DI FINALE: 10 aprile 2025 (andata)-17 aprile 2025 (ritorno);

10 aprile 2025 (andata)-17 aprile 2025 (ritorno); SEMIFINALI: 1 maggio 2025 (andata)-8 maggio 2025 (ritorno);

1 maggio 2025 (andata)-8 maggio 2025 (ritorno); FINALE (Stadio San Mamés, Bilbao – Spagna): 21 Maggio 2024.

Sorteggio Fase campionato

Il sorteggio della Fase campionato si è svolto venerdì 30 agosto 2024 alle 13 a Montecarlo. Le 36 squadre della Champions League 2024/2025 sono suddivise in 4 fasce da 9 squadre in base al ranking UEFA.

Fasce sorteggio Europa League

FASCIA 1

ROMA (ITA)

Manchester United (ING)

Porto (POR)

Ajax (OLA)

Rangers (SCO)

Eintracht Francoforte (GER)

LAZIO (ITA)

Tottenham (ING)

Slavia Praga (RCE)

FASCIA 2

Real Sociedad (SPA)

AZ Alkmaar (OLA)

Braga (POR)

Olympiacos (GRE)

Olympique Lione (FRA)

PAOK Salonicco (GRE)

Fenerbahçe (TUR)

Maccabi Tel Aviv (ISR)

Ferencvaros (UNG)

FASCIA 3

Qarabag (AZE)

Galatasaray (TUR)

Viktoria Plzen (RCE)

Bodø/Glimt (NOR)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Dinamo Kiev (UCR)

Ludogorets (BUL)

Midtjylland (DAN)

Malmö (SVE)

FASCIA 4

Athletic Bilbao (SPA)

Hoffenheim (GER)

Nizza (FRA)

Anderlecht (BEL)

Twente (OLA)

Besiktas (TUR)

Steaua Bucarest (ROM)

RFS Riga (LET)

Elfsborg (SVE)

Come funziona il sorteggio

Dopo la suddivisione delle 36 squadre in 4 Fasce in base al ranking UEFA, per il sorteggio vengono preparate quattro urne, una per ciascuna delle quattro fasce d’appartenenza. Ogni urna contiene nove palline con i nomi delle squadre che appartengono alla stessa fascia. Si parte dalla Fascia 1. Una pallina viene estratta fisicamente e casualmente dalla relativa urna e quindi aperta per mostrare il nome della squadra estratta.

Una volta visualizzato il nome della squadra, il software automatico estrae casualmente 8 avversarie, 2 per fascia (1, 2, 3 e 4), specificando per ogni avversaria quale partita si gioca in casa e quale in trasferta. L’ordine di assegnazione delle avversarie inizia con la prima fascia (due avversarie) e prosegue con le altre fasce in ordine decrescente. Il software estrae le avversarie da tutte le fasce rispettando le condizioni di sorteggio di cui sopra e assicurando che venga effettuata un’assegnazione valida, garantendo a tutte le squadre il completamento del sorteggio e il calendario delle partite in linea con il calendario della competizione. Questa assegnazione da parte del software viene effettuata entro un limite di tempo predefinito.

Una volta che il software effettua il sorteggio, vengono rivelate le avversarie e le partite giocate in casa o in trasferta. La procedura viene quindi ripetuta per tutte le squadre rimanenti della prima fascia. Mentre si procede al sorteggio, un certo numero di avversarie viene pre-sorteggiato e visualizzato direttamente, riducendo così il numero di avversarie da sorteggiare per le squadre successive.

Conclusa la Fascia 1, si procede con le squadre della Fascia 2. Come per la prima fascia, una pallina viene estratta fisicamente e casualmente dalla relativa urna e aperta per mostrare il nome della squadra estratta. Le due avversarie della prima fascia di questa squadra sono già determinate dal sorteggio delle squadre della fascia 1.

Quindi, il software estrae, con la stessa procedura descritta per la fascia 1, due avversarie da ciascuna delle rimanenti fasce (2, 3 e 4), specificando per ogni avversaria se gioca in casa o in trasferta. La procedura viene quindi ripetuta per le restanti squadre della fascia 2. Per la Fascia 3 essendo già note le avversarie delle prime due fasce, vengono sorteggiate solo le avversarie delle fasce 3 e 4. Per la Fascia 4, esclusivamente le avversarie di quella fascia.

Calendario Europa League 2024/2025

Il calendario dell’Europa League 2024/2025 è stato annunciato sabato 31 agosto, per evitare sovrapposizioni con partite della Champions League e della Conference League che si giocano nelle stesse città.

Fase campionato

1ª GIORNATA (25-26 settembre 2024)

Mercoledì 25 settembre 2024, ore 18.45, AZ Alkmaar-Elfsborg 3-2 [23′ Ouma (E), 44′, 50′ Van Bommel (A), 53′ Edlund (E), 74′ rig. Parrott (A)]

Mercoledì 25 settembre 2024, ore 18.45, Bodø/Glimt-Porto 3-2 [8′ Samu Omorodion (P), 15′ Høgh (B), 40′, 62′ Hauge (B), 90′ Gül (P)]

Mercoledì 25 settembre 2024, ore 21.00, Manchester United-Twente 1-1 [35′ Eriksen (M), 69′ Lammers (T)]

Mercoledì 25 settembre 2024, ore 21.00, Galatasaray-PAOK Salonicco 3-1 [48′ aut. Baba (G), 67′ Konstantelias (P), 75′ Yunus Akgün (G), 90′ + 5 Icardi (G)]

Mercoledì 25 settembre 2024, ore 21.00, Dinamo Kiev-LAZIO 0-3 [5′, 35′ Dia, 34′ Dele-Bashiru]

Mercoledì 25 settembre 2024, ore 21.00, Ludogorets-Slavia Praga 0-2 [37′ M. Jurásek, 65′ Chytil]

Mercoledì 25 settembre 2024, ore 21.00, Mydtjylland-Hoffenheim 1-1 [42′ Osorio (M), 90′ Moerstedt (H)]

Mercoledì 25 settembre 2024, ore 21.00, Nizza-Real Sociedad 1-1 [18′ Barrenetxea (R), 45′ Rosario (N)]

Mercoledì 25 settembre 2024, ore 21.00, Anderlecht-Ferencvaros 2-1 [60′ Verschaeren (A), 66′ rig. Dolberg (A), 86′ Adama Traoré (F)]

Giovedì 26 settembre 2024, ore 18.45, Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise 2-1 [26′ Söyüncü (F), 82′ aut. Burgess (F), 90′ + 3 Sykes (U)]

Giovedì 26 settembre 2024, ore 18.45, Malmö-Rangers 0-2 [1′ Bajrami, 76′ McCausland]

Giovedì 26 settembre 2024, ore 21.00, ROMA-Athletic Bilbao 1-1 [32′ Dovbyk (R), 85′ Paredes (A)]

Giovedì 26 settembre 2024, ore 21.00, Ajax-Besiktas 4-0 [31′ Fitz-Jim, 51′ Godts, 55′ K.Taylor, 73′ Godts]

Giovedì 26 settembre 2024, ore 21.00, Eintracht Francoforte-Viktoria Plzen 3-3 [38′ Ekitike (E), 41′ Sulc (V), 62′ Dina Ebimbe (E), 67′ R. Kristensen (E), 86′ Adu (V), 90′ + 3 Jemelka (V)]

Giovedì 26 settembre 2024, ore 21.00, Tottenham-Qarabag 3-0 [12′ B. Johnson, 52′ Sarr, 68′ Solanke]

Giovedì 26 settembre 2024, ore 21.00, Braga-Maccabi Tel Aviv 2-1 [30′ rig. Davida (M), 88′, 90′ + 5 rig. Bruma (B)]

Giovedì 26 settembre 2024, ore 21.00, Olympique Lione-Olympiacos 2-0 [65′ Cherki, 71′ Benrahma]

Giovedì 26 settembre 2024, ore 21.00, Steaua Bucarest-RFS Riga 4-1 [8′ Birligea (S), 23′ Lipuscek (R), 32′ Stefanescu (S), 58′, 69′ Olaru (S)]

2ª GIORNATA (3 ottobre 2024)

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 18.45, LAZIO-Nizza

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 18.45, Slavia Praga-Ajax

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 18.45, Real Sociedad-Anderlecht

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 18.45, Olympiacos-Braga

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Maccabi Tel Aviv-Midtjylland

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Ferencvaros-Tottenham

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Qarabag-Malmö

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Hoffenheim-Dinamo Kiev

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, RFS Riga-Galatasaray

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Porto-Manchester United

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Rangers-Olympique Lione

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, PAOK Salonicco-Steaua Bucarest

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Viktoria Plzen-Ludogorets

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Union Saint-Gilloise-Bodø/Glimt

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Athletic Bilbao-AZ Alkmaar

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Twente-Fenerbahçe

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Besiktas-Eintracht Francoforte

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Elfsborg-ROMA

Classifica Fase campionato Europa League 2024/2025

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Ajax 1 1 0 0 4 0 +4 3 2. Steaua Bucarest 1 1 0 0 4 1 +3 3 3. LAZIO 1 1 0 0 3 0 +3 3 4. Tottenham 1 1 0 0 3 0 +3 3 5. Galatasaray 1 1 0 0 3 1 +2 3 6. Rangers 1 1 0 0 2 0 +2 3 7. Slavia Praga 1 1 0 0 2 0 +2 3 8. Olympique Lione 1 1 0 0 2 0 +2 3 9. AZ Alkmaar 1 1 0 0 3 2 +1 3 10. Bodø/Glimt 1 1 0 0 3 2 +1 3 11. Anderlecht 1 1 0 0 2 1 +1 3 12. Braga 1 1 0 0 2 1 +1 3 13. Fenerbahçe 1 1 0 0 2 1 +1 3 14. Viktoria Plzen 1 0 1 0 3 3 0 1 15. Eintracht Francoforte 1 0 1 0 3 3 0 1 16. Athletic Bilbao 1 0 1 0 1 1 0 1 17. Hoffenheim 1 0 1 0 1 1 0 1 18. Real Sociedad 1 0 1 0 1 1 0 1 19. Twente 1 0 1 0 1 1 0 1 20. Manchester United 1 0 1 0 1 1 0 1 21. Midtjylland 1 0 1 0 1 1 0 1 22. Nizza 1 0 1 0 1 1 0 1 23. Roma 1 0 1 0 1 1 0 1 24. Elfsborg 1 0 0 1 2 3 -1 0 25. Porto 1 0 0 1 2 3 -1 0 26. Ferencvaros 1 0 0 1 1 2 -1 0 27. Maccabi Tel-Aviv 1 0 0 1 1 2 -1 0 28. Union Saint-Gilloise 1 0 0 1 1 2 -1 0 29. PAOK Salonicco 1 0 0 1 1 3 -2 0 30. Ludogorets 1 0 0 1 0 2 -2 0 31. Malmö 1 0 0 1 0 2 -2 0 32. Olympiacos 1 0 0 1 0 2 -2 0 33. RFS Riga 1 0 0 1 1 4 -3 0 34. Dinamo Kiev 1 0 0 1 0 3 -3 0 35. Qarabag 1 0 0 1 0 3 -3 0 36. Besiktas 1 0 0 1 0 4 -4 0

Legenda

VERDE SCURO = Qualificate direttamente agli ottavi di finale

VERDE CHIARO = Qualificate agli spareggi (sedicesimi di finale)