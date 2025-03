Europa League, con Man United e Lione passa anche il Tottenham: Rangers e Fenerbahce ai supplementari

Europa League, dei match in programma alle 21:00 si qualificano ai quarti Man United, Rangers, Tottenham e Lione: eliminati Sociedad, Alkmaar, Steaua e Fenerbahce

Terminate le partite delle 21:00 valide per il ritorno degli ottavi di Europa League e abbiamo le altre quattro squadre qualificate per i quarti: mentre la il Tottenham si impone per 3 a 1 al a Londra contro gli olandesi dell’Az Alkmaar, anche il Manchester United di Ruben Amorim, grazie alla vittoria ad Old Trafford contro la Real Sociedad per 4 a 1 si qualifica alla fase successiva.

Qualificazione facile per il Lione di Fonseca che schianta la Steaua Bucarest con un netto 4-0. Vanno ai quarti anche i Glasgow Rangers che ad Ibrox, dopo essersi fatti rimontare dal Fenerbahce di Mourinho grazie alla doppieta di Szymanski, passano ai calci di rigore grazie alle prodezze dell’estremo difensore Butland.