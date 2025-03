Hummels torna sull'espulsione contro l'Athletic Bilbao: «L'errore più grave della mia carriera» - Calcio News 24

Le parole di Mats Hummels, difensore della Roma, sull’espulsione ricevuta nel ritorno degli ottavi di Europa League contro l’Athletic Bilbao

Mats Hummels, nel corso del suo podcast Alleine ist schwer ha parlato del cartellino rosso ricevuto in Atheltic Bilbao Roma, a suo dire il peggior errore della sua lunga carriera. Di seguito le sue parole.

«Ho fatto un esame di coscienza. Temo che possa essere stato il più grande errore della mia carriera. È stato davvero terribile stare negli spogliatoi e sperare per tutta la partita di farcela. Sai che ognuno dei tuoi compagni deve correre di più ora, solo per colpa tua. I giorni successivi sono stati davvero uno schifo. In TV sembra anche peggiore, perché è ancora più evidente che questo passaggio non andava fatto. Raramente ho comunque sperimentato una reazione così buona da parte di una squadra a una cosa del genere. A mio parere, non era un episodio da cartellino rosso perché è avvenuto a pochi metri nella nostra metà campo. Sono rimasto molto sorpreso dal fatto che abbia ricevuto un rosso diretto. Se l’arbitro avesse dato un giallo, non credo che il Var poi lo avrebbe cambiato con un rosso».