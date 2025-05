Conference League, Betis sconfitto in rimonta dal Chelsea in finale. Pellegrini: «Sono amareggiato»

Conference League, Betis sconfitto in rimonta dal Chelsea in finale. Le dichiarazioni del tecnico degli spagnoli Manuel Pellegrini

C’è amarezza in casa Betis dopo la sconfitta per 1-4 in finale di Conference League subita dal Chelsea. Un match iniziato bene dalla formazione spagnola, avanti di un gol all’intervallo, ma crollata completamente nel finale di gara.

Nel post partita, da Sky Sport, ha parlato Manuel Pellegrini, tecnico dei biancoverdi, che ha risposto così alle domande della partita.

PARTITA – «Sì, è vero, sono molto amareggiato perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Siamo stati superiori al Chelsea, abbiamo fatto il primo gol e abbiamo avuto anche un paio di opportunità, mentre loro non sono mai arrivati alla nostra porta. Poi nel secondo tempo c’è stata l’uscita di Ricardo Rodriguez, ha un po’ aperto il lato sinistro e proprio da quella parte ci hanno fatto male e segnato anche un gol».

TIFOSI – «Me lo auguro. Di poter ripetere una stagione come questa. Ci siamo qualificati in Europa League con quasi quattro giornate d’anticipo e in finale di Conference League abbiamo perso contro una grande squadra come il Chelsea, quindi mi auguro che possa essere un punto di partenza o un inizio. Per un Betis che potrà migliorarsi anche a livello di rosa».

CHELSEA – «Sì, l’ho detto anche prima della partita. Abbiamo fatto di tutto per vincere, ma se non ci fossimo riusciti quantomeno l’avrebbe vinto una persona come Enzo che è un mio grande amico».