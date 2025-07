Calciomercato Genoa, quella squadra piomba forte su questi due fuoriclasse rossoblu. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: Inter su Frendrup e De Winter, il Grifone prepara le contromosse

Il Calciomercato Genoa continua a muoversi lungo l’asse con l’Inter, con nuove trattative che potrebbero cambiare volto alla rosa rossoblù nelle prossime settimane. Dopo l’operazione che ha portato Valentín Carboni in prestito al Grifone, i due club stanno valutando ulteriori scambi, ma questa volta in direzione opposta.

Al centro delle discussioni c’è Koni De Winter, difensore belga che ha attirato l’attenzione dei nerazzurri. Il Genoa è pronto a cederlo, anche grazie all’arrivo in rosa di Leo Østigård, rientrato ieri a Genova e considerato il sostituto naturale. Tuttavia, l’Inter dovrà prima liberare spazio in difesa: almeno uno tra Pavard e Bisseck dovrà partire prima che il club milanese possa affondare il colpo e versare i 25 milioni richiesti dal Genoa per il centrale.

Ma il vero nome caldo del Calciomercato Genoa è Morten Frendrup. Il centrocampista danese è diventato un punto fermo della squadra di Vieira, tanto che il club ligure non ha alcuna fretta di cederlo. La richiesta è di almeno 20 milioni di euro, e solo un’offerta convincente potrebbe portarlo via da Pegli. L’Inter, con Marotta e Ausilio in prima linea, ha individuato in lui il profilo ideale per dare muscoli e dinamismo alla mediana, soprattutto per soddisfare le richieste di Cristian Chivu, attuale tecnico della seconda squadra.

Se l’Inter dovesse soddisfare le richieste economiche del club rossoblù, Frendrup volerebbe a Milano, e il Genoa si muoverebbe immediatamente alla ricerca di un sostituto. Due sono i nomi sul taccuino della dirigenza: Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista di proprietà della Juventus, e Omar Onana, già transitato in Liguria. Per Nicolussi, la trattativa è già stata avviata, ma la prima offerta è stata respinta e ora la concorrenza si fa agguerrita, con Bologna e Fiorentina pronte a inserirsi.

Il Calciomercato Genoa entra quindi in una fase cruciale. Da un lato, la società cerca di monetizzare dalle cessioni eccellenti, dall’altro lavora per mantenere alto il livello della rosa, individuando alternative credibili e funzionali al progetto tecnico. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Grifone riuscirà a rinforzarsi pur perdendo due dei suoi pezzi pregiati.