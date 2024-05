Adani CONTRO la Juve: «Girone di ritorno PESSIMO. Allegri? Deve cambiare stile per la squadra»

L’opinionista Lele Adani si schiera nuovamente contro la Juventus presentando l’ennesima analisi critica ai danni dei bianconeri

L’opinionista Adani alla Domenica Sportiva ha fatto un’analisi critica sulla Juve vista in questa stagione.

«La Juve da decenni non segna così poco come squadra. 4 pareggi consecutivi non li faceva da una dozzina anni. E’ condiviso che il girone di ritorno è pessimo. la Juve deve migliorare in tutto, tracciare una linea e ripartire con altre idee, inserire 3-4 giocatori, cercare un un calcio diverso. Conta poco parlare di natura e storia adesso, deve proprio cambiare stile. Ha bisogno di un’altra visione».