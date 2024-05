Juventus, Gambelli: «Futuro di Allegri scritto da tempo. Impagabile la faccia di Gravina all’Olimpico dopo la Coppa Italia!»

Il piccolo azionista della Juventus Riccardo Gambelli ha parlato a tutto tondo delle situazioni bianconeri

Riccardo Gambelli, piccolo azionista della Juventus, è stato intervistato da Juventusnews24 in esclusiva per parlare di tantissimi argomenti riguardanti il mondo bianconero.

Un bilancio della stagione tra qualificazione e vittoria Coppa Italia

«Vorrei sottolineare che la soddisfazione più grande in questa stagione è stata la faccia di Gravina in tribuna all’Olimpico, Impagabile! Noi juventini, la storia insegna, ad ogni inizio stagione ci fissiamo sempre degli obiettivi massimi, cioè scudetto e CL, ma la storia calcistica insegna anche che non sempre è possibile raggiungere gli obiettivi prefissati. Venivamo da una stagione, la precedente, travagliata ed assurda, quindi sapevamo che questa sarebbe stata difficile e fino al pareggio dell’Empoli speravamo addirittura anche nel tricolore. Da quel preciso momento qualcosa di inspiegabile è accaduto, ed abbiamo fatto un girone di ritorno disastroso. Risultato finale: ingresso in CL e Coppa Italia, quindi direi un’annata che non passerà alla storia, ma valorizzata dall’ingresso in Europa ed un titolo importante. Vorrei ricordare che solo in Italia la Coppa nazionale viene svalorizzata dalle istituzioni. In Inghilterra è più importante del campionato».

Che giocatore l’ha sorpresa in positivo di più quest’anno? E chi l’ha più delusa?

«Il giocatore che più mi ha impressionato di più è stato sicuramente Bremer, un titano, una diga, annata spettacolare la sua, dopo quella dello scorso anno con alti e bassi. Chi mi ha più deluso? Sicuramente Kostic, Alex Sandro nel senso negativo era già una garanzia da anni».