La Juventus non ha ancora definito l’affare Todibo nonostante sia a buon motivo. Ecco il motivo del ritardo

Todibo è sempre più vicino alla Juventus, ma ad oggi non si parla né di ufficialità né di affare fatto. Secondo la giornalista Fabiana Della Valle, stando ad un suo video pubblicato sul suo canale YouTube, il motivo è presto detto.

L’affare col francese classe 1999 è in stallo perché manca ancora la cessione in casa Juventus. Finché Huijsen non verrà ufficializzato, non verrà messo a referto l’acquisto di Todibo.