Juventus, la situazione POST ESONERO di Allegri: le ultime sul licenziamento e la possibilità del TRIBUNALE

Continua a tenere banco la situazione legata a Massimiliano Allegri e il suo esonero da parte della Juventus

La Juventus è alle prese con una delicata situazione che riguarda Massimiliano Allegri. Come racconta la Gazzetta dello Sport, le due parti dovranno scegliere come gestire la situazione dopo l’esonero.

Il club bianconero si considera parte lesa dopo i fatti post Coppa Italia e valuta la possibilità di arrivare al licenziamento per giusta causa, risparmiano i 7 milioni di euro netti della prossima stagione che per contratto spettano al tecnico livornese, che dovrà decidere come rispondere alle contestazioni della Juventus.

Restano solo cinque giorni di tempo prima di rispondere alla contestazione e capire se esiste la possibilità di arrivare in tribunale.