Bayer Leverkusen Andrich: «Imbattibilità? Pensiamo sempre che finirà, ma poi non succede!»

Le parole di Robert Andrich del Bayer Leverkusen sull’imbattibilità stagionale dei tedeschi in vista della sfida con la Roma

Il Bayer Leverkusen si prepara alla sfida di giovedì sera in Europa League contro la Roma, in cui arriva imbattuta. Record ancora in piedi grazie anche a Robert Andrich, autore del gol del pari allo scadere nell’ultima sfida in Bundesliga delle Aspirine contro lo Stoccarda. Di seguito le sue parole.

«A questo punto uno pensa sempre che prima o poi questa imbattibilità finirà, ma non succede. Qualcosa del genere è possibile perché ci crediamo sempre. È pura forza di volontà ed è una bella sensazione».