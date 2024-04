Beltran avvisa la Fiorentina: «Risaliamo la classifica»

Le parole dell’attaccante della Fiorentina Beltran sul match di Serie A che si è giocato contro il Sassuolo al Franchi

Ai microfoni di DAZN, l’attaccante della Fiorentina Beltran ha voluto rilasciare queste dichiarazioni sulla gara contro il Sassuolo.

«Abbiamo bisogno di una vittoria per scalare posizioni in classifica. In quest’ultimo mese abbiamo perso tanti punti e oggi è necessario portare a casa l’intera posta in palio per regalare una soddisfazione a noi stessi e alla tifoseria. Ci sarà tempo per pensare alla semifinale di giovedì»