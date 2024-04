De Rossi: «Mi aspettavo di più. Su Roma Leverkusen...»

Le parole dell’allenatore De Rossi dopo quella che è stata la partita di stasera di Serie A TIM 2023/2024 tra Napoli e Roma

«Un punto che vale 1 in classifica e non troppo dal punto di vista del morale. Col Bologna non abbiamo fatto male, gli episodi ci sono girati nella maniera sbagliata. Oggi invece abbiamo fatto una partita sottotono contro una squadra che è tanto forte, ma proprio tanto forte. Dovevamo fare una prestazione super per vincere e non eravamo in grado di farla contro una squadra così. Loro hanno tirato fuori l’orgoglio dei campioni, ormai ex campioni, ma con i giocatori che hanno sono difficilissimi da affrontare. Leverkusen? Dobbiamo stare attenti soprattutto in difesa»