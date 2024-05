Calciomercato Como, pronti investimenti FOLLI: Icardi e Correa i primi nomi

Le possibili mosse di calciomercato del Como in vista della sessione estiva dopo la promozione in Serie A. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Provincia, il Como sarebbe intenzionato a fare sul serio per la sua prima stagione in Serie A dopo 21 anni. I primi due nomi caldi sembrano essere quelli di Joaquin Correa e Mauro Icardi, il primo prossimo al rientro all’Inter mentre il secondo titolare nel Galatasaray.

Per il Tucu l’operazione non sembra del tutto impossibile, mentre per l’attaccante è più difficile considerando il contratto in scadenza fra due anni e un ingaggio abbastanza pesante.