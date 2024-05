Infortunio Dybala, speranza Roma e... Argentina: la Joya ha un unico pensiero

Paulo Dybala è stato costretto dall’infortunio a dover saltare la trasferta di Bergamo, ma la Roma spera di riaverlo presto

Paulo Dybala è stato costretto dall’infortunio a dover saltare la trasferta di Bergamo, ma la Roma spera di riaverlo presto.

L’attaccante potrebbe giocare le ultime due gare contro Genoa ed Empoli, anche se è ancora in dubbio. La speranza è quella di poter recuperare anche in vista della Coppa America in estate. L’appuntamento importante e in cui sarà protagonista con la sua Argentina. Ma il pensiero della Joya è ritrovare al rientro i giallorossi in Champions.