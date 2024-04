Inter Torino, Calhanoglu: «Festa Milan? Io non le faccio queste cose»

Protagonista con una doppietta, Hakan Calhanoglu ha parlato dopo il 2-0 inflitto al Torino. Ecco le sue parole

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 contro il Torino.

I MIEI FIGLI QUI CON ME – «Mi chiedono sempre quando possono scendere in campo, sono contenti. Seguono sempre tutti i cori».

DOPPIETTA – «Sono contento, non mi aspettavo di fare due gol. Giocare così in uno stadio pieno, divertire così tanto e fare due gol. Poi si continua, tutto merito nostro».

SEGRETO SUI RIGORI – «La concentrazione, io non voglio sbagliare e voglio fare ancora di più. Quando ho l’occasione voglio metterla dentro la porta, il segreto è lavorare. Lautaro? Volevo che lo calciasse lui, per me sarà un piacere vederlo capocannoniere. Lui mi ha detto di tirarlo io».

SCUDETTO COME RIVINCITA? – «Io ho già parlato. Oggi è una giornata bellissima, non voglio parlare dell’altra parte. Oggi mi diverto».

FESTA SUL PULLMAN? – «Io non faccio casino. Voglio essere sereno perché si giocherà ancora. Per tutto il rispetto che hanno avuto loro, io non le faccio queste cose».

DIRETTE INSTAGRAM? – «E’ stato spontaneo, è entrato anche il nostro presidente, un bellissimo gesto da parte sua. Abbiamo un bellissimo clima e si vede».

COSA RAPPRESENTA L’INTER – «Tutto. Loro hanno alzato il mio valore, quello che avevo dentro. Faccio tutto per loro».