Secondo le ultime notizie, la partita è stata ulteriormente posticipata alle 22.20. Tuttavia, i calciatori del Boca Juniors hanno chiesto espressamente di rinviare il match. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

La partita è stata posticipata alle 22 dopo i disordini che hanno preceduto l’inizio programmato alle 21. Due giocatori del Boca, inoltre, sono stati portati in ospedale.

Manca ancora l’ufficialità, ma la partita dovrebbe essere sospesa. E’ ancora valida l’opzione di giocarla a porte chiuse, ma dipende dalle condizioni dei giocatori del Boca che non sembrerebbero nelle condizioni di giocare. Il Boca ha chiesto che i medici della Conmebol visitino i propri calciatori.

Che tensione a Buenos Aires! Nella capitale argentina, questa sera è in programma il ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors. Ma è di poco fa la notizia che la partita potrebbe essere sospesa a causa degli avvenimenti accaduti al di fuori dello stadio. Poche ore fa, il pullman dei gialloblù è infatti stato preso d’assalto dai tifosi avversari all’ingresso del Monumental, e alcuni giocatori, tra cui Tevez e Gago, sono rimasti feriti.

Dalle ultime indiscrezioni, le ferite sarebbero talmente gravi che i due non sarebbero in condizione di scendere in campo nel match in programma alle 21 italiane. L’ipotesi del rinvio della partita prende quindi sempre più corpo. E’ da segnalare inoltre un problema anche per Pablo Perez che, secondo quanto riportato dall’Argentina, avrebbe una scheggia in un occhio e un taglio sul braccio.

The damage upon Boca's bus. As mentioned there's a possibility of delaying the kick off time an hour later or suspending the game tonight at all. pic.twitter.com/lVyBYO6UFr

