Inter, che delirio! Una sfilata con le stelle in una marea nerazzurra

L’Inter festeggia insieme alla sua gente in una Milano tutta nerazzurra: una festa durata fino a tarda notte tra cori e fuochi d’artificio.

Dalle 16 circa ecco tutta la rosa nerazzurra, staff compreso, che lascia San Siro e inizia così il percorso di 8 chilometri in cui i pullman nerazzurri toccano alcuni dei luoghi più iconici della città, come Piazzale Lotto, corso Sempione, corso di Porta Nuova, Viale della Liberazione (dove è ubicata la sede del club), Via Manzoni e Piazza Scala, sino al trionfante arrivo in serata in Piazza Duomo, dove i campioni d’Italia si sono affacciati dalla Terrazza 21 per ricevere l’ennesimo tributo d’affetto, stima e amore dalla propria gente. Oltre 400 mila i tifosi dell’Inter che hanno seguito il pullman per le vie della città. Lo scrive Tuttosport.